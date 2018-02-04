Завтра в Украине резко снизится температура воздуха

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В понедельник 5 февраля в Украине резко снизится температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.

"Температура резко снизится: в течение суток до 4-9° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14°, на юге страны ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°", - говорится в сообщении.

Ночью в восточных областях умеренный, днем ​​в западных областях небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал УНН, в ночь с на 4 февраля в Украине из-за непогоды остались без света 394 населенных пункта.