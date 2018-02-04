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На Европейской площади началось вече сторонников Саакашвили

На Европейской площади началось вече сторонников Саакашвили

фотогалерея

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На Европейской площади началось вече сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, передает корреспондент УНН.

Активисты около 12:00 собрались в парке имени Тараса Шевченко, где провели небольшой митинг. Впоследствии митингующие колонной отправились на Майдан Независимости по улице Владимирской, затем - по Михайловской, спустились на Майдан Независимости, после чего вернули на Европейскую площадь.

Вече на Европейской площади началось с исполнения гимна Украины. После этого активисты выкрикивали различные лозунги, в частности "Отставка!".

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Таокж отметим, что по Крещатику едет колонна автомобилей с желто-голубыми и красно-черными флагами.

На Европейской площади возле сцены собрались несколько тысяч человек.

Неподалеку от места проведения акции сосредоточены как сотрудники полиции, так и военнослужащие Национальной гвардии, которые следят за правопорядком. Сейчас ситуация спокойная. С трибуны сцены выступают организаторы митинга.

По словам организаторов, требованиями акции является "полный демонтаж системы олигархов и коррупционеров".

Как сообщал УНН, в воскресенье утром несколько сотен автомобилей на еврономерах собрались на улице Крещатик в центре столицы.

Источник: УНН
Теги: Киев, митинг, Саакашвили
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