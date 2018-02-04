Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 20:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Строительство нового Лукьяновского СИЗО может стоить инвестору около 70-80 млн долларов - Минюст
Строительство нового Лукьяновского СИЗО может стоить инвестору около 70-80 млн долларов - Минюст
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Ученые нашли в зоне отчуждения гнезда черного аиста, орлана белохвостого и сычика-воробья

Ученые нашли в зоне отчуждения гнезда черного аиста, орлана белохвостого и сычика-воробья

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Специалисты Государственной научно-исследовательского учреждения "Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" и Центра исследований хищных птиц нашли места гнездования хищных птиц и черного аиста на юго-востоке зоны отчуждения, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Как отмечается, ученые впервые провели исследование и учет гнезд хищных птиц на юго-востоке зоны отчуждения.

По данным исследователей, во время экспедиции удалось найти пять гнезд черного аиста и двадцать одно гнездо хищных птиц, в том числе одно из них принадлежит орлану белохвостому и трое или четверо - большого подорлика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне ЧАЭС телевизионщики зафиксировали больше животных, чем в прошлом году

К тому же, как отмечается, специалисты зафиксировали три места гнездования сычика-воробья, присутствие которого в зоне отчуждения было доказано год назад.

Как сообщал УНН, в Чернобыльской АЭС появился Instagram.

Источник: УНН
Теги: ЧАЭС, зона отчуждения, исследование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.