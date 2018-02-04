Ученые нашли в зоне отчуждения гнезда черного аиста, орлана белохвостого и сычика-воробья

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Специалисты Государственной научно-исследовательского учреждения "Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" и Центра исследований хищных птиц нашли места гнездования хищных птиц и черного аиста на юго-востоке зоны отчуждения, передает УНН со ссылкой на сообщение Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Как отмечается, ученые впервые провели исследование и учет гнезд хищных птиц на юго-востоке зоны отчуждения.

По данным исследователей, во время экспедиции удалось найти пять гнезд черного аиста и двадцать одно гнездо хищных птиц, в том числе одно из них принадлежит орлану белохвостому и трое или четверо - большого подорлика.

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К тому же, как отмечается, специалисты зафиксировали три места гнездования сычика-воробья, присутствие которого в зоне отчуждения было доказано год назад.

Как сообщал УНН, в Чернобыльской АЭС появился Instagram.