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В США столкнулись поезда, два человека погибли и около 70 травмированы

В США столкнулись поезда, два человека погибли и около 70 травмированы

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым, в результате чего два человека погибли и не менее 70 получили травмы, передает УНН со ссылкой на ABC News.

В офисе шерифа округа Лексингтон подтвердили гибель двух человек в результате аварии. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести - от незначительных порезов до переломов.

На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

Как сообщал УНН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой.

Источник: УНН
Теги: США, поезд, авария
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