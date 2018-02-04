Новости: Новости Мира
Воскресенье, 4 февраля 2018, 14:52 • Ирина Матюшенко
В США столкнулись поезда, два человека погибли и около 70 травмированы
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым, в результате чего два человека погибли и не менее 70 получили травмы, передает УНН со ссылкой на ABC News.
В офисе шерифа округа Лексингтон подтвердили гибель двух человек в результате аварии. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести - от незначительных порезов до переломов.
На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.
Как сообщал УНН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час