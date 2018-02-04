"Шахтер" в результативной игре минимально победил "Славию"

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в "Dubai International Cup 2018", победив во второй своей встрече чемпиона Чехии "Славию". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".

Умеренный темп нарушил момент на 17-й минуте: за фол Ракицкого в центре пражане получили право на штрафной. С мячом оказался Стох, который решился на удар издали со своей половины поля. Андрей Пятов вышел далеко из ворот и прервать полет мяча не смог - 0:1.

Забить "Шахтер" должен был уже через пять минут, когда Тайсон вывел один на один с кипером "Славии" Феррейру, однако Коларж спас партнеров. На 30-й минуте дончане отыграли гол: Тайсон обыгрался с Феррейрой, удар пришелся во вратаря, отскок подкараулил Исмаили и мощно поразил цель. В конце тайма очередная атака "горняков" стала результативной. Фред слева выполнил навес на дальнюю штангу, и аргентинец головой переправил мяч в сетку - 2:1.

"Шахтер" пытался действовать острее и полностью контролировал игру. На пропущенный мяч (Шкода замкнул навес ван Бурена) "горняки" ответили быстрым голом Феррейры. Марлос в центре развернулся к воротам, оставил за спиной защитников и выдал пас под удар нападающему. Факундо был точен - 3:2. Сразу же чехи могли забить со штрафного, но Стох попал в штангу. У "оранжево-черных" было больше шансов для взятия ворот. Тайсон и снова Марлос выходили на ударные позиции, однако удача была на стороне "Славии" и ее голкипера Ондржея Коларжа.

Отметим, что следующий матч "горняки" проведут 6 февраля с клубом Алекса Тейшейры "Цзянсу Сунин".

Напомним, что в первом поединке турнира "оранжево-черные" уступили "Копенгагену".