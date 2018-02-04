Вече сторонников Саакашвили завершилось, следующая акция запланирована на 18 февраля

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На Европейской площади в Киеве завершилась акция сторонников экс-главы Одесской ОГА Саакашвили "Марш за будущее!", передает корреспондент УНН.

"На сегодня наше вече и "Марш за будущее!" завершен. До встречи 18 февраля. Слава Украине!" - объявил со сцены после завершения акции ведущий.

Он также сообщил, что сейчас автоколонна с активистами поедет к дому Президента Украины Петра Порошенко.

Сейчас активисты начали расходиться с Европейской площади. Сотрудники полиции, после того, как все участники митинга освободят проезжую часть, снова откроют движение автомобилей частью улицы Крещатик.

Отметим, что во время акции М.Саакашвили и другие выступающие призвали Президента уйти в отставку.

Как сообщал УНН, в воскресенье на Европейской площади началось вече сторонников экс-президента Грузии Саакашвили.