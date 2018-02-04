На Закарпатье затопило более тысячи гектаров сельхозугодий

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 14:00 4 февраля в результате поднятия уровня воды в реках Иршавка и Боржава в трех районах Закарпатья произошло подтопление 1280 гектаров сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Кроме того, в результате подъема уровня воды в реке Боржава затопило 50-метровый участок дороги местного значения вблизи с.Комьяты Виноградовского района. Движение автотранспорта на этом участке дороги обеспечено, а высота воды не превышает 7 см.

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В результате ухудшения погодных условий в области остаются обесточенными 26 населенных пунктов, из которых 24 полностью.

Как сообщал УНН, из-за непогоды на дорогах Закарпатья за ночь эвакуировали 50 водителей.