Украинка Козлова уступила в финале теннисного турнира в Тайване

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова не смогла завоевать свой первый титул WTA на соревнованиях, которые проходили в Тайване, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В финале турнира WTA International "Taiwan Open" уроженка Николаева за один час 24 минуты уступила четвертой ракетке турнира Тиме Бабоша из Венгрии - 5:7, 1:6.

На счету украинки 4 эйса и 3 двойные ошибки, Бабош отличилась 12 подачами на вылет (при 3 двойных ошибках).

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Отметим, что украинская теннисистка заработала 21,4 тыс. долл. призовых и 180 рейтинговых очков, что позволит ей установить новый персональный рекорд в мировой классификации - 65-я позиция.

Добавим также, для Бабош - это третий одиночный титул WTA. При этом Козлова в сентябре 2017 стала победительницей турнира категории "челленджер" в Даляне (Китай).