Папа Римский объявил 23 февраля днем ​​молитвы и поста за мир

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Папа Римский Франциск объявил 23 февраля днем ​​молитвы и поста за мир. Об этом он сказал после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

“Перед лицом трагического затягивания ситуаций конфликта в различных частях мира, приглашаю всех верующих провести 23 февраля этого года, в пятницу первой недели Великого Поста, специальный День молитвы и поста за мир”, — сказал Папа Римский.

Он призвал присоединиться к этой инициативе также и некатоликов и нехристиан.

“Мы особенно будет жертвовать его за население Демократической Республики Конго и Южного Судана. Как и при других подобных случаях, приглашаю также братьев и сестер некатоликов и нехристиан присоединиться к этой инициативе подходящим для себя способом, но все вместе”, — сказал Папа Римский.

Как сообщал УНН, 28 января Папа Римский Франциск помолился за мир в Украине вместе c прихожанами греко-католического собора святой Софии в Риме.