Во время межэтнического конфликта в Конго погибли 26 человек

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Во время межэтнического конфликта в Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает Xinhua News, передает УНН.

В столкновениях участвовали представители народностей Хэма и Ленда в провинции Итури. Во время нападения на поселок народности Хэма Ленд сожгли несколько домов.

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На место происшествия были направлены полиция и военные, чтобы остановить распространение насилия.

Как отмечается, конфликты между Хемой и Ленда затрудняют совместное существование двух народностей в течение нескольких лет. С 2001 по 2006 год по меньшей мере 60 тысяч человек погибли в столкновениях в провинции Итури.