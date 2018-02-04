Украинская фигуристка победила на турнире в Польше

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Четырнадцатилетняя Украинская фигуристка Анастасия Архипова одержала победу на международном турнире "Mentor Torun Cup", который проходит в польском городе Торунь. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Украины, передает УНН.

В соревнованиях одиночниц-юниорок она показала общий результат 144,35 баллов. При этом украинка более чем на 20 баллов обошла свою ближайшую соперницу — француженку Леа Серна, которой проигрывала после короткой программы 0,79 балла.

Кроме того, в соревнованиях танцевальных дуэтов в категории “юниоры” на вторую ступеньку пьедестала почета поднялись украинцы Мария Голубцова/Кирилл Белобров.

Успешное выступление учеников Марии Тумановской-Чайки как в короткой, так и в произвольной программах обеспечил им высокие судейские оценки — общая сумма баллов составляет 129,97.

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Отметим, что юниорский спортивный дуэт София Нестерова/Артем Даренский получил свою первую международную награду, заняв третье место на турнире “Mentor Torun Cup”.

Фигуристы, которые стали выступать вместе всего два месяца назад, на нынешних соревнованиях превзошли все свои рекорды. Общая сумма набранных ими баллов составила 117,31, а за выполнение произвольной, с которой ученики Лилии Батутина получили 76,57 баллов.

Кроме того, добавим, что фигуристы поднялись на подиум, а также они выполнили еще одну задачу — набрали сумму баллов, необходимых для участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится в марте в Софии.