Легкоатлетка Шух победила на турнире в Таллинне

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Уроженка Измаила Алина Шух одержала победу на первом старте сезона в многоборье на турнире "International Combined Events Meeting", который завершился в Таллинне, информирует УНН со ссылкой на сайт федерации легкой атлетики Украины.

Украинка изначально была фаворитом соревнований, поскольку именно на этом турнире год назад А.Шух победила и установила мировой рекорд U-20 - 4542 очков.

В этом году А.Шух победила в Эстонии с результатом 4375 очков. Немка Марайке Арндт стала второй (4235), а третье место заняла шведка Бьянка Салминг (4234).

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А.Шух начала соревнования с 8,98 с в беге на 60 метров с барьерами, прыгнула в высоту на 1,77 м, толкнула ядро ​​на 13,40 м, в секторе для прыжков в длину в лучшей из попыток показала 6,15 м, а заключительные 800 метров преодолела за 2.16,61 мин.

Мужское семиборье выиграл бронзовый призер ЧМ-2017 в Лондоне немец Кай Казмирек (5903 балла).

Добавим, что украинец Алексей Касьянов с суммой 6016 очков удерживает третье место мирового рейтинга благодаря победному выступления несколько недель назад на международном турнире во французском Обьере.