МОК предлагает провести следующую юношескую Олимпиаду в Африке

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Международный олимпийский комитет предлагает провести юношеской Олимпийские игры 2022 года в Африке. Об этом говорилось на заседании исполкома МОК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу комитета.

Исполком решил предложить провести следующие юношеские Олимпийские игры в Африке. Обсудить, какой именно город примет Олимпиаду, предлагается на сессии МОК, которая состоится в Буэнос-Айресе в октябре.

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Если такое предложение будет принято, отметили в комитете, то МОК как можно быстрее свяжется с национальными олимпийскими комитетами Африки по поводу возможности проведения Игр на территории этого континента.

Отметим, летние юношеские Олимпийские игры-2018 пройдут в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Город-организатор следующих Игр будет определен в этом году.