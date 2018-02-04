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В Черкасской области во время пожара в доме погибли пожилые супруги и их сын

В Черкасской области во время пожара в доме погибли пожилые супруги и их сын

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В жилом доме в селе Гельмязов Золотоношского района во время пожара погибли три человека - пожилые супруги и их сын. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме спасатели получили в воскресенье 4 февраля в 7:04. На место происшествия пожарные выехали из районного центра, расположенного в 30 км от села. Для тушения пожара было также привлечено и волонтеров из местной пожарной команды.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома пожарные обнаружили 3 человека без признаков жизни. Как выяснилось - погибшие: 76-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 52-летний сын", - говорится в сообщении.

Пожар в 08:04 был локализован, а в 08:35 полностью ликвидирован.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования в доме.

Как сообщал УНН, в результате взрыва газового баллона в Одесской области пострадали три человека.

Источник: УНН
Теги: пожар, Черкасская область
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