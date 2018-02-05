Действующий президент Кипра победил во втором туре выборов

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Нынешний президент Кипра Никос Анастасиадес победил во втором туре президентских выборов, передает УНН со ссылкой на DW.

Согласно официальным данным, 71-летний консерватор Н.Анастасиадес получил 55,99% голосов.

За его оппонента, поддерживаемого левыми 50-летнего бывшего министра здравоохранения Ставроса Маласа, проголосовали 44% избирателей.

По данным государственного телевидения Кипра, С.Малас уже признал свое поражение и поздравил в телефонном разговоре Н.Анастасиадеса с победой на выборах.

Оба кандидата выступали за переговоры по воссоединению разделенного средиземноморского острова. Голосование состоялось только в его греческой части - Республике Кипр. Третий по величине остров Средиземного моря был разделен на две части в 1974 году в результате путча, поддерживаемого тогдашней греческой хунтой, и дальнейшей интервенции турецкой армии. В 2004 году Республика Кипр стала членом Евросоюза.

Как сообщал УНН, в воскресенье 4 февраля на Кипре прошел второй тур президентских выборов.