СЦКК: боевики за год проигнорировали 25 заявок на восстановление газоснабжения в Донецкой области

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Боевики ОРДО за год оставили без ответа 25 заявок предприятия Донбасса по проведению ремонтных работ для восстановления газоснабжения в Марьинку и Красногоровку Донецкой области. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть ОРДО продолжает сознательно игнорировать заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры, которые расположены вдоль линии разграничения.

"Несмотря на все усилия украинской стороны СЦКК и содействии представителей СММ ОБСЕ, уже более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участки газопровода "Марьинка-Красногоровка", без газа и тепла остаются тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время специалисты предприятия ПАО "Красногоровский огнеупорный завод" составили перечень необходимых работ по восстановлению функционирования газораспределительной станции и участки газопровода "Марьинка-Красногоровка", среди которых:

- восстановление освещения на газораспределительной станции "Марьинка - Красногоровка" и ревизия контрольного оборудования и автоматики;

- проведение земельных работ по экспертизе состояния газопровода-отвода вывода с изготовлением двух шурфов на газораспределительной станции и нити высокого давления в районе трассы Запорожье - Донецк.

Однако проведение этих работ возможно только после предоставления необходимых гарантий безопасности со стороны ОРДО.

"Но все заявки предприятия ПАО "Красногоровский огнеупорный завод", которых только за прошлый год было двадцать пять, остались от ОРДО без ответа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики "ДНР" не предоставляют гарантий безопасности для восстановления мобильной связи в Донецкой области.