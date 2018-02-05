"Химик" вырвал победу у действующего чемпиона Украины "Будивельника"

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Южном в ФСК “Олимп” во встрече Суперлиги Пари-Матч произошло прошлогоднее противостояние финалистов — в гости к “Химика” посетил киевский “Будивельник”, передает корреспондент УНН.

Практически на протяжении всего противостояния “строит” имели небольшое преимущество над визави в счете. Развязка матча проходила в заключительные минуты. Сначала с почти равного счета столичные баскетболисты вырвались вперед примерно на 10 очков, но хозяева догнали оппонентов. Решающий проход через всю площадку Сидорова и его два очка из-под кольца. Киевлянам оставалось 5 секунд на ответ и они не сумели набрать очков — поражение “Будивельника” 82:83.

Примечательно, что в начале заключительной четверти из-за перебора фолов не смог доиграть легионер южненцев Колтер, а также встреча пропускал основной центровой “Химика” Петрова и капитан клуба Рябчук.

Самым исполнителем в игре стал защитник сборной Украины и “Будивельника” Отверченко — 26 баллов, Крутоус добавил 19 очков киевлянам, Анисимов 16, а Дугат 10. За “Химик” 211 балл наколотил Антипов, 18 очков набрал Сидоров при 7 ассистов, 19 + 7 подборов со скамейки добавил Мальчевский.

Стоит отметить, что баскетболисты “Химика” вышли на 50-процентный показатель побед и поражений в сезоне — 10:10. Зато киевляне с 15 выигрышами и 6 проигрышами удерживают второй результат в сезоне.