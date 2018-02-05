В Днепре в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский. О смерти волонтера сообщила его жена Ольга на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня днем ​​Леня погиб в ДТП”, — написала она. О смертельной аварии, в которой погиб волонтер, пишет местное издание “Информатор”.

Авария произошла около 12:50. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia осуществлял разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранил автомобиль в бок.

В результате удара левая сторона кузова “корейца” была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

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Дизайнер из Донецка Леонид Краснопольский с начала войны в Донбассе начал помогать украинским военным. После доноса дочери партнера по бизнесу Краснопольский попал в плен к боевикам. Леонида освободили во время одного из обменов заложников, после чего он с семьей переехал в Днепр, где продолжил заниматься волонтерской деятельностью.

Как ранее сообщал УНН, трагическое масштабное дорожно-транспортное происшествие в Киеве на проспекте Шухевича: пьяный водитель Mercedes, убегая от полицейских, разбил Dacia. Два человека погибли (Dacia). После столкновения с Dacia, Mercedes начало крутить по дороге и он врезался в Audi, Opel и Volkswagen. Водители этих машин не пострадали, однако пассажиров госпитализировали. Столичная полиция начала уголовное производство по факту смертельного ДТП.