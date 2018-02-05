Футзалисты сборной Украины проиграли Португалии в матче ЧЕ

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В заключительный соревновательный день группового этапа чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Любляне, в группе С команда Украины противостояла национальной сборной Португалии, передает корреспондент УНН.

Прострел 9-го номера португальцев за спины украинских игроков завершился голом Коэльо на 3 минуте. Впоследствии перекладина спасла “желто-синих”, но ненадолго. После финта Зидану отличился Тьягу — 0:2.

Второй тайм украинцы начали агрессивно и это дало свои плоды на 28 минуте Разуванов мастерски подсек мяч после розыгрыша углового под перекладину. Через 4-х минуты Королишин с фланга нанес удар между ног голкиперу Бебе — 2:2. Ничья во встрече долго не продержалась. Через две минуты Педро Кэри пробил Иваняка в дальний верхний угол ворот. Далее украинцы сняли вратаря и играли с 5-ю полевыми игроками.

За 4 минуты до финального свистка обрезка Журбы закончилась ударом в пустые ворота Мигеля — 2: 4. Напоследок команды обменялись голами. Сначала мяч в ворота Иваняка отправил звездный исполнитель Рикардиньо, а в составе коллектива Александра Косенко ответил Петр Шотурма — 3:5.

Таким образом, Украина закончила групповой этап с 3-мя очками и со 2-го места пробилась в четвертьфинал. Испания с максимальными 6-ю баллами продолжит борьбу в 1/4 финала с командой, которая займет вторую строчку в группе D.

Добавим, что украинцы в четвертьфинале сыграют с победителем группы D, где это право поспорят Азербайджан и Испания.