Британские спецслужбы в 2017 году отбили 54 млн кибератак

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Спецслужбы Великобритании в прошлом году отбили 54 млн кибератак и способствовали удалению 120 тыс. ложных интернет-сайтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Financial Times.

Сообщение газеты основывается на докладе Национального центра кибербезопасности (National Cyber ​​Security Centre, NCSC), который входит в состав спецслужбы Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ).

В документе, который будет обнародован в понедельник, утверждается, что удаление сайтов и отражение кибератак велось с помощью защитной системы Great British Firewall, которая предусматривает внедрение в компьютерную сеть программного элемента осуществляет фильтрацию сетевого трафика. Разработанная NCSC программа активной защиты позволила по сравнению с данными на июль 2016 годы сократить на 2% количество глобальных фишинговых и вирусных атак, предпринимаемых в Соединенном Королевстве.

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В докладе также указывается, что подавляющее большинство подобных преступлений совершается не “враждебными государственными субъектами”, а группировками, которые намерены извлечь выгоду из продажи похищенных персональных данных или получения незаконного доступа к банковским счетам. По приведенным в документе словам технического директора NCSC Иэна Леви, сегодня уже “нереалистично думать, что можно победить киберпреступность”. Однако создать ей максимально возможные проблемы NCSC будет всячески стремиться, в том числе добиваться, чтобы этот вид криминальной деятельности стал нерентабельным и очень рискованным.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве Председатель СБ Украины Василий Грицак открыл Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности, создан на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.