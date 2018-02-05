В Эстонии начинаются учения с участием военнослужащих НАТО

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Обучение “Talvelaager 2018” (“Зимний лагерь 2018”), в которых примут участие более тысячи военнослужащих эстонских Сил обороны, расположенного в республике международного батальона НАТО и члены военизированного формирования Kaitseliit (“Союз обороны”), в понедельник начнутся в Центральном военном полигоне и на стрельбище в Соодла, сообщает УНН со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.

“В учениях „Зимний лагерь“ примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из Kaitseliit”, — говорится в сообщении.

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На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польши по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Тапа с апреля прошлого года. Возглавляет международный батальон Великобритания.

Соединенное Королевство предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. В январе нынешнего года французский контингент изменили военнослужащие Дании.

Как ранее сообщал УНН, в 2018 году в Украине состоится 6 крупнейших учений, которые пройдут совместно с контингентом НАТО. В частности, в учениях примут участие военные из США, Румынии, Венгрии, Словакии и других стран Альянса. Украинские военные в свою очередь, отправятся на обучение в Румынию, Германию, Болгарию, Польшу, Литву.