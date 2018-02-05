Бегунья Плотицина победила на турнире во Франции

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинка Анна Плотицина выиграла международные легкоатлетические соревнования в помещении, произошедшие в Мондвилли (Франция), сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Плотицина, как и американка Джейд Барбер, преодолела дистанцию ​​в 60 метров в беге с барьерами за 8,16 с, однако тысячные доли секунды были на стороне именно украинском. Интересно и то, что одинаковое время, но уже 8,17 с, показали еще две спортсменки. По фотофинишем быстрее была британка Ясмин Миллер. А венгерка Лука Козак финишировала четвертой.

Отметим также, что в забеге Плотицина показала время 8,12 с.

Отметим и успех нашей Марины Килипко, которая заняла третье место по прыжкам с шестом. Она с первой попытки преодолела 4,30 м. После неудачного прыжка на 4,42 м две последующие попытки украинка перенесла на 4,52 м, однако на этот раз планка не устояла.

Победила француженка Нино Гийон-Ромаран (4,52 м).

Напомним, что Плотицина конце января также побеждала и в Эстонии.