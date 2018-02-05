Сербия и Черногория могут в ускоренном порядке войти в ЕС

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз. Об этом говорится в новом стратегическом документе Еврокомиссии, о котором, ссылаясь на издание Die Welt, пишет Deutsche Welle, информирует УНН.

“К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС”, — говорится в документе.

Во вторник, 6 февраля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Ган (Johannes Hahn) представит новую стратегию ЕС в отношении балканских стран в Брюсселе. По его словам, Сербия и Черногория могут к 2025 году вступить в Евросоюз, но только если “они выполнят все необходимые условия”.

Ган подчеркнул, что двери в ЕС открыты для стран Западных Балкан, но только “при соответствующих усилиях с их стороны”. Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС.

“Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает политическим и экономическим интересам Союза, а также способствует его безопасности”, — говорится в стратегии Еврокомиссии.

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В интервью DW в ноябре Йоханнес Ган заявил, что двери в ЕС останется открытой и для Украины, Молдовы и Грузии, однако не сделал никаких прогнозов относительно сроков.

“Эта дверь открыта всегда. Мы уже много сделали. Но сейчас мы должны знать, что дальше: какие шаги возможные и реалистичные? Нужно воплощать в жизнь достигнутые ранее соглашения. Многое из этого до сих пор остается на бумаге и должно быть как можно скорее воплощено в жизнь”, - подчеркнул еврокомиссар.

Как ранее сообщал УНН, Евросоюз намерен определить 2025 как “дедлайн” — последний срок — для следующей волны расширения, но споры в Балканских странах могут задержать этот процесс. “Партнеры из западных Балкан имеют теперь историческое окно возможностей. Впервые их перспектива вступления самые лучшие временные рамки”, - говорится в новом стратегическом документе, который будет утвержден 14 февраля.