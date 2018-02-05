Компания Nike выпустила серию черных футболок с логотипом в лондонский марафона

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви “Nike” выпустил серию футболок с логотипом “LDNR” (от “Londoner” — лондонец), приуроченную к лондонскому марафону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

Надпись, размещенная на сайте компании, сопровождается текстом: “Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем”. Таким образом, сокращение, используемое для логотипа, скорее всего, переводится как “Londoner” (лондонец).

Стоит отметить, что лондонский марафон проводится каждую весну начиная с 1981 года. Он входит в число шести самых престижных забегов в мире наряду с соревнованиями в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно на дистанцию ​​выходят около 40 тыс. человек.

Как ранее сообщал УНН, немецкий производитель спортивных товаров Adidas отчитался в среду, 8 марта, о прибыли за 2016 год. Компания превзошла ожидания аналитиков и продемонстрировала рекордную чистую прибыль в 1,02 миллиарда евро, впервые за свою историю преодолевая планку в миллиард евро.