США продолжают рассматривать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Правительство США продолжает рассматривать возможность введения эмбарго на продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД Аргентины Хорхе Форе в Буэнос-Айресе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Конечно, мы продолжаем рассматривать введение нефтяных санкций, запрет на продажу или поставки нефти или нефтепродуктов в Венесуэлу”, — сказал Тиллерсон.

По мнению Тиллерсона, подобный шаг “может быстрее положить конец этому”. “Если ничего не будет сделано, чтобы положить конец, венесуэльский народ будет дольше страдать”, — сказал он, отметив, что правительство США изучает “разные варианты для того, чтобы смягчить влияние санкций на американский бизнес, а также другие страны в регионе”.

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В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

Следует отметить, что в последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис , сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным в понедельник оценкам Национальной ассамблеи, уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 2600%.

Как ранее сообщал УНН, Соединенные Штаты на постоянной основе рассматривают введение дополнительных экономических санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил представитель Госдепа США во время брифинга для журналистов.