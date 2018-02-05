Великобритания не примет никаких форм членства в Таможенном союзе ЕС после Brexit

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отвергает перспективу сохранения любых форм членства страны в Таможенном союзе ЕС после выхода из состава сообщества (Brexit). Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

“Мы должны иметь возможность подписывать торговые соглашения с остальным миром, поэтому сохранение членства в Таможенном союзе ЕС — это не наша политика. Пребывание в любом таможенном союзе — не наша политика ”, - приводит издание слова собеседника канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Он также заявил, что в Соединенном Королевстве есть “замечательные компании”, и правительство намерено “укрепить их возможности экспортировать” свою продукцию. “Мы не хотим делать ничего из того, что ограничивает эти возможности”, — подчеркнул сотрудник.

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Данная линия, как отмечает газета, представляет собой значительное изменение позиции Мэй, которая в пятницу отказалась исключить возможность сохранения членства в Таможенном союзе ЕС. По утверждению The Daily Telegraph, теперь премьер хочет достичь такого соглашения с Брюсселем, при которой в отношениях между Великобританией и сообществом существовал бы четко отрегулирован таможенный механизм, обеспечивающий беспрепятственную торговлю со странами континентальной Европы и одновременно позволяющий Лондону заключать торговые соглашения со всем миром. Однако критики британской позиции в Брюсселе считают, что эта задача невыполнима, поскольку напоминает погоню за двумя зайцами.

По сведениям издания, еще один вариант, рассмотренный Мэй — это вывод “таможенного партнерства” с ЕС, при котором подход Лондона к режиму на таможенной границе оказался бы таким, что отпала бы необходимость в самом существовании этого предела. Однако с подобной линией, как отмечается в статье, вряд ли согласятся сторонники Brexit в британском правительстве, поскольку такая синхронизация позиций Великобритании и ЕС станет препятствием на пути заключения Лондоном глобальных торговых соглашений.

Как ранее сообщал УНН, общий объем торговых сделок по итогам трехдневного визита премьер-Министерка Великобритании Терезы Мэй в Китай превысил 9,3 млрд фунтов стерлингов (13,1 млрд долларов США).