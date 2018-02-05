"Заря" со счетом 5: 0 разгромила лидера чемпионата Боснии и Герцеговины

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Луганская “Заря” матчем с 6-кратным чемпионом Боснии и Герцеговины ФК “Железничар” начал цикл второго тренировочного сбора в Турции, сообщает УНН со ссылкой на сайт “черно-белых”.

Уже на третьей минуте “Заря” сделала первый шаг к победе. Александр Тимчик выдал хороший пас под удар Артему Громова и полузащитник не оставил шансов голкиперу соперника — 1:0. Затем были моменты в Лунева и Караваева. В первом случае удар на себя принял защитник, а во втором на месте был вратарь.

На 27-й минуте активный Тимчик сделал свой второй голевой ассист. На этот раз мяч был адресован Евгению Чеберко, который и вколотил “круглого” в ворота. Через три минуты “Заря” довела счет до разгромного. И снова в атаке принял участие Тимчик, вновь выдал голевую передачу (третью по 30 минут) на Громова, позволив тем самым, ему оформить дубль — 3:0.

Очередная быстрая атака “черно-белых” завершилась ударом Тимчика, который и пробил — голкипер отбил мяч, но прямо на Иури, а бразилец не подкачал — 4:0.

Во втором тайме скорость игры несколько спала. Моментов возникало уже не так много, как в первые 45 минут. В этой половине тайма Юрий Вернидуб дал возможность проявить себя другим заявленным на матч футболистам. В данном числе был и Тимофей Сухарь, который довел счет до неприличного. Таким образом 5: 0 в противостоянии с лидером нынешнего чемпионата Боснии и Герцеговины.

“Заря”: Лунин (Луис Фелипе, 46 мин), Чеберко (Сухарь, 60), Чечер (Гордиенко, 60) Сваток (Эль Буаззати, 60), Тимчик, Харатин (Литвин, 60), Андриевский (Силас, 60), Караваев (Бабенко, 60), Лунев (Кочергин, 46), Громов (Любенович, 60), Иури (кабан, 60).

Заметим, что впереди у “Зари” еще три совместные тренировки. Ближайшее из них состоится 8 февраля, оппонентом станет сербский “Вождовац”.