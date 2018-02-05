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Япония поддержала новую ядерную доктрину США

Япония поддержала новую ядерную доктрину США

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Япония не имеет потенциала для нанесения удара по КНДР в случае агрессии, поскольку страна отказалась от обладания ядерным оружием и поэтому высоко оценивает новую ядерную доктрину США, которая подтверждает обязательства Вашингтона защищать союзников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Япония, если подвергнется агрессии, не имеет возможности нанести удар по Северной Корее обычными вооружениями, а от ядерного потенциала наша страна отказывается в качестве одной из основ национальной политики, — отметил глава японского МИД Таро Коно на слушаниях в бюджетной комиссии парламента. — В то же время международная ситуация существенно ухудшилась в последние годы, наша страна стоит перед лицом резкого роста ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Правительство Японии в силу этого высоко оценивает последний просмотр ядерной доктрины США, который предусматривает расширение возможностей по защите союзников”.

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Как ранее сообщал УНН, новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что доктрина подтверждает модернизацию американской ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация). Он также добавил, что эту модернизацию слишком долго откладывали предыдущие президенты.

Источник: УНН
Теги: США, Япония
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