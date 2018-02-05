В результате схода лавины на горнолыжном курорте в Италии погибли два человека

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Два человека погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в центральной Италии. Об этом сообщает издание Local со ссылкой на аварийные службы страны, передает УНН.

Как отмечает издание, инцидент произошел на курорте Campo Felice в 120 километрах от Рима.

Еще один человек пострадал, его доставили в больницу на вертолете. Все трое катались на лыжах вне выделенных для этого трасс.

Как ранее сообщал УНН, при сходе лавины в индийском Кашмире погибли 11 человек, в том числе, двухлетний ребенок. Первая лавина засыпала 12 человек, семеро из которых находились в машине. Двоих удалось спасти.