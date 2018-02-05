Мун Чжэ Ин встретится с председателем президиума парламента КНДР во время Игр в Пхёнчхане

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, как ожидается, встретится с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Намом, который на этой неделе будет находиться в стране с визитом в качестве главы делегации Пхеньяна на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap News.

“Президент Мун Чжэ Ин будет встречаться с Ким Ён Намом, начиная с церемонии открытия Олимпийских игр”, — цитирует агентство представителя офиса президента Республики Корея. “Однако еще предстоит обсудить с северокорейской делегацией, встретится ли Ким Ён Нам с Мун Чжэ Ином один на один”, — добавил он.

Как добавил другой представитель президентского офиса, на данный момент решение по данному вопросу принято не было, как не было и конкретных предложений о встрече со стороны КНДР.

Напомним, Северная Корея официально подтвердила, что ее делегацию на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам.