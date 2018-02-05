В Тайване изъяли крупнейшую в истории острова партию наркотиков

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Полиция Тайваня во время рейда в минувшие выходные изъяла 1289 кг кетамина на одной из рыбацких лодок в порту города Гаосюн - крупнейшую в истории острова партию наркотиков, передает УНН со ссылкой на сайт городской прокуратуры.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками несколько недель вели расследование и наблюдение за портом после того, как к ним поступила информация о том, что большой наркосиндикат начал поставлять наркотики на Тайвань через порт города Гаосюн.

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Судно под названием Sheng Li Man, на котором были обнаружены запрещенные вещества, было под надзором полиции еще с января, так как оно крайне редко использовалось для ловли рыбы. В минувшие выходные судно вышло в море и позже сообщил о поломке у кораллового острова Сяолюцю, тогда второе судно было направлено ему на помощь. Полиция обыскала обе лодки после возвращения в порт.

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска на Sheng Li Man обнаружили 126 черных полиэтиленовых пакетов, спрятанных под холодильной камерой судна. По предварительным подсчетам полиции, стоимость партии составляет около 102 миллионов долларов.

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Капитан судна по фамилии Чэнь задержан, а пять рыбаков с индонезийскими паспортами были направлены в агентство, которое их нанимало, где в данный момент они находятся под стражей.

Как ранее сообщал УНН, Служба безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры не допустила ввоз из Европы на территорию нашего государства крупной партии наркотика. Контрабанду планировали перевезти транзитом через Украину в соседнее государство.