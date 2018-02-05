На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 5 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 5 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1205.916573;

Серебро - 15.363104;

Платина - 893.005863;

Палладий - 931.559330.

По сравнению с 4 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась, а цена золота выросла.