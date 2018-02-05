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Понедельник, 5 февраля 2018, 05:55 • Самуил Проскуряков
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 5 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 5 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1205.916573;
Серебро - 15.363104;
Платина - 893.005863;
Палладий - 931.559330.
По сравнению с 4 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась, а цена золота выросла.
Источник: УНН
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