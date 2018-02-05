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Сегодня в Украине резко снизится температура воздуха

Сегодня в Украине резко снизится температура воздуха

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня в Украине резко снизится температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.

“Температура резко снизится: в течение суток до 4-9 ° мороза, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до 9-14 °, на юге страны ночью 0-5 ° мороза, днем ​​около 0 °”, - говорится в сообщении.

Ночью в восточных областях умеренный, днем ​​в западных областях небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал УНН, в ночь с на 4 февраля в Украине из-за непогоды остались без света 394 населенных пункта.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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