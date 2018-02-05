Ядерная стратегия США свидетельствует о новой гонке вооружений - МИД Германии

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, комментируя американскую ядерную доктрину, заявил, что решение Вашингтона разрабатывать новую тактическое ядерное оружие является свидетельством раскрутки новой спирали гонки вооружений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

“Решение правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спираль новой гонки ядерных вооружений уже закручена. Как в годы „холодной войны“, особенно уязвимы мы, Европа. Вот почему именно Европа должна выдвигать новые инициативы по контролю над вооружениями и разоружением”, - говорится в сообщении.

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По его словам, состояние дел в сфере международной безопасности в последние годы резко изменилось.

“Развитие событий в Восточной Европе в связи с аннексией Крыма привело к серьезной потере доверия к России. Данные о том, что Россия вооружается не только традиционными, но и ядерными вооружениями, очевидны”, - заявил Габриэль.

Министр подчеркнул, что развитие нового оружия подает неправильные сигналы и создает “угрозу спирали гонки вооружений”, потому что существующие договоры о контроле над вооружениями должны быть обязательно сохранены.

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Он отметил, что правительство Германии прилагает все усилия для достижения прогресса в глобальном разоружении.

“Нашей долгосрочной целью по-прежнему должен быть мир без ядерного оружия”, — сказал министр.

Как ранее сообщал УНН, Япония не имеет потенциала для нанесения удара по КНДР в случае агрессии, ведь страна отказалась от обладания ядерным оружием и поэтому высоко оценивает новую ядерную доктрину США, которая подтверждает обязательства Вашингтона защищать союзников.