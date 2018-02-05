Американская пара рыбаков выиграла 1 млн долл. в лотерею

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Пара рыбаков из американского штата Индиана были убеждены, что выиграли тысячу долларов в лотерею Powerball, а придя за выигрышем, узнали, что это был миллион долларов, сообщает УНН со ссылкой на ABC 57 News.

Они рассказали, что играют в лотерею Powerball два раза в неделю в течение многих лет. На прошлой неделе их билет оказался выигрышным, но по невнимательности, они решили, что выиграли тысячу долларов.

Когда пришли за выигрышем в штаб-квартиру лотереи, то узнали, что на самом деле их выигрыш составляет один миллион долларов.

На что потратят выигранные средства пара пока не решила.

Напомним, в прошлом году 20 украинцев стали миллионерами благодаря популярной украинской государственной лотереи “Лото-Забава”. Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет назад компания “М.С.Л.” вложила почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одним из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.