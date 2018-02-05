Новый вид мошенничества: украинцам предлагают компенсацию за участие в "МММ"

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Украине активизировались мошенники, которые звонят гражданам от имени министерства и предлагают выплатить компенсацию за минувшие участие в “МММ”. Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает УНН.

“В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за минувшие участие в АО “МММ”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую “компенсацию”. Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой “налог” для этого необходимо оплатить.

В Минфине отметили, что согласно статье 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, кроме того, государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам АО “МММ”.

“Учитывая это, информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой”, — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве призвали украинцев — бывших акционеров “МММ” — обращаться в милицию в случае получения ими подобных телефонных звонков.

Напомним, мошенник на Львовщине обманул почти на 40 тыс.гривен вкладчика “МММ”.