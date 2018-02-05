Двое россиян пытались незаконно пересечь границу в Сумской области

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Пограничники задержали двух граждан Ромсийськои Федерации, которые пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу вблизи населенного пункта Поповка Велиписаревского района Сумской области. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Оба правонарушителя оказались гражданами РФ, которые незаконно пересекли границу с территории России на территорию Украины пешком вне установленных пунктов пропуска. Предварительно было установлено, что это были отец и сын, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Сейчас лица правонарушителей установлены", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин пытался попасть в Киев, выдавая себя за украинца

За незаконное пересечение государственной границы Украины на 40 и 17-летнего россиян составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца

Кроме этого, в отношении отца вынесено постановление о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года и вместе с несовершеннолетним сыном принудительно было возвращено на территорию РФ.