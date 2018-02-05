Стало известно, из каких стран украинцы чаще всего завозят авто на евробляхах

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В пятерку стран, из которых украинцы чаще всего завозят авто на еврономерах, вошли Польша, Литва, Германия, Болгария и Чехия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.

Так, в частности, по данным ГФС, по состоянию на 31 января 2018 года, в ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства с иностранной регистрацией вошли:

Польша - 110,7 тыс. авто;

Литва - 51,7 тыс.;

Германия - 19,8 тыс.;

Болгария - 14,1 тыс.;

Чехия -13,1 тыс.

Напомним, на 31 января 2018 более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрации находятся на территории Украины незаконно.