Из-за ремонта поезд Хмельницкий - Лисичанск будет ездить дольше

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В период проведения ремонтных работ на участке Харьков - Купянск поезд №138/137 Хмельницкий - Лисичанск с 4 по 18 февраля будет курсировать откорректированным расписанию, и в соответствии с ним поезд прибывает на конечную станцию ​​на 1:00 час 50 минут позже - в 15:35. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

Так, из Хмельницкого поезд № 138/137 последует откорректированным расписанию с остановками на станциях Жмеринка, Винница, Казатин, Фастов, Киев-Пассажирский, Дарница, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Гоголево, Решетиловка, Полтава-Киевская, Люботин в Харьков в 7:53. Также поезд будет делать остановку на станции Святогорск, а через станции Чугуев и Граково не будет следовать.

Далее поезд будет отправляться из Харькова в 08:15 и будет курсировать с остановками на таких станциях: Святогорск (10:37-11:07), Купянск - Узловой (12:17-12:39), Куриловка (12:45-1247), Кисловка (13:10-13:12), Куземовка (13:30-13:32), Сватово (13:59-14:05), Кабанье (14:28-14:30), Кременное ( 14:50-14:52), Рубежное (15:08-15:13) - и прибудет в Лисичанск в 15:35.

В обратном направлении из Лисичанска в Хмельницкий поезд будет курсировать без изменений в расписании, отправление из Лисичанска в 16:50 и прибытие в Киев в 06:30.

Напомним, Одесская железная дорога получила от местных администраций лишь 18,5% компенсации за перевозку льготников, как сообщается, это может даже привести к отмене пригородных поездов.