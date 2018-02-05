Памятник Екатерине в Одессе решили не демонтировать

ОДЕССА-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня Одесский апелляционный административный суд завершил рассмотрение дела о переносе памятника Основателям Одессы, передает корреспондент УНН.

Одесский апелляционный административный суд не удовлетворил апелляционную жалобу общественной организации "Сич", члены которой требовали вернуть памятник морякам-потемкинцам на место памятника Основателям города. Они считают, что памятник используют для пропаганды "русского мира", а Екатерина II Одессу не основывала, поэтому не имеет права находиться на одноименной площади.

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В то же время, суд подтвердил решение суда первой инстанции о том, что памятник морякам-потемкинцам был перенесен незаконно с Екатерининской на Таможенную площадь.

Напомним, в 2007 году Одесский горсовет решил перенести памятник "Потемкинцам - потомки" с Екатерининской площади на улицу Приморскую, а на его месте установить постамент "Основателям Одессы", среди которых и монумент Екатерине II, который до 1920 года стоял на одноименной площади. Однако инициативу мэрии не поддержала "Ассоциация казацких обществ "Сич", члены которой подали иск в суд и выиграли его. Однако в мэрии не согласились и подали апелляцию.