В Беларуси разрешили прокат фильма "Смерть Сталина"

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Беларуси не возражают против проката фильма "Смерть Сталина". Об этом белорусскому изданию TUT.BY сообщил начальник управления по кинематографии Минкульта Александр Рыдван, передает УНН.

“В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии Министерства культуры не выявили в фильме „Смерть Сталина“ фактов нарушения белорусского законодательства. Направлять фильм в Республиканскую экспертную комиссию (по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости) считаем нецелесообразным. Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории РБ у министерства не имеется”, — заявил А.Рыдван.

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В Беларуси фильм выйдет в прокат 8 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что запрещенную в России британскую комедию “Смерть Сталина” частично снимали в столице Украины.