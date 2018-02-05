За неделю в Донецкой области задержаны 10 боевиков и их пособников

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Донецкой области за неделю задержаны 10 боевиков и их пособников. Среди задержанных - боевик с "1-го Горловского батальона" и наемники, которые в 2014 году охраняли захваченное здание Мариупольского горсовета. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

В ходе работы по раскрытию убийства 4 членов религиозной организации Славянская, которые были замучены боевиками, правоохранители дополнительно установили трех участников НЗФ, причастных к оккупации города.

"В 2014 году мужчины несли службу на блокпосту в Славянске. После освобождения города, один из них, 29-летний житель Горловки, вернулся домой, где воевал в составе "1-го Горловского батальона" до февраля 2015 года. Через некоторое время наемник вновь посетил Славянск, где и был задержан", - отмечено в сообщении.

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Еще четырех пособников террористов будо обнаружено в Мариуполе. Мужчины охраняли захваченное админздание, во время незаконного захвата власти представителями так называемой "ДНР".

"51-летний мариуполец охранял палаточный городок возле админздания и осуществлял пропускной режим на блокпосту у исполкома. Позже он вошел в "штаб ДНР" и дежурил у захваченного здания Приазовского государственного технического университета. Еще один, 23-летний житель города, присоединился в ряды бандформирования "Самооборона Мариуполя", которое в то время действовало в городе. Другие задержаные осуществляли незаконную проверку граждан на блокпостах боевиков, а также помогали строить укрепления", - сообщают в пресс-службе полиции Донбасса.

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По указанным фактам проводится расследование, после чего подозреваемые предстанут перед судом. Участникам НЗФ грозит до 8 лет лишения свободы, их пособникам - до 5.