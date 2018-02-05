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Менеджера компаний депутата Рыбалки арестовали еще на два месяца

Менеджера компаний депутата Рыбалки арестовали еще на два месяца

КИЕВ. 5 февраля УНН. Заречный райсуд г. Сумы удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок содержания Юрия Джабраилова под стражей еще на 60 суток, передает УНН.

Указанное лицо является менеджером компании семейного бизнеса (производство и продажа снеков) нардепа Сергея Рыбалки и подозревается в финансировании терроризма, путем незаконной торговли снеками с ОРДЛО.

Заслушав аргументы стороны обвинения и позицию адвокатов, суд оставил подозреваемого под стражей.

Напомним, двух ТОП-менеджеров компании "Снек Экпорт", принадлежащий отцу "радикала" Рыбалки - Виктору Рыбалке, подозревают в том, что организовали сбыт снековой продукции на территориях, неподконтрольных Украине. По данным следствия, с такой деятельности семейный бизнес нардепа платил налоги самопровозглашенным Л/ДНР.

Так, один из менеджеров - Пробачай находится под стражей. Аналогично, арест продолжили и для Джабраилова.

В СБУ установили схему, по которой снеки "Снек Экпорта" попадали в ОРДЛО.

Добавим, что факты продажи снеков, производимых компаниями "радикала", на оккупированных территориях журналисты впервые зафиксировали еще в конце 2016 года. Впоследствии, СМИ даже назвали дистрибьюторов, через которых компании Рыбалки торгуют с ОРДЛО.

Напомним, что ветераны АТО за торговлю с оккупантами требуют от ГПУ привлечь Рыбалку к уголовной ответственности.

Источник: УНН
Теги: суд, бизнес, арест, Сергей Рыбалка
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