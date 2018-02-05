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Нидерланды отозвали своего посла из Турции

Нидерланды отозвали своего посла из Турции

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Нидерландов в понедельник сообщило об отзыве из Турции своего посла. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте правительства Нидерландов, передает УНН.

В правительстве отметили, что недавние переговоры между Амстердамом и Анкарой сейчас "не предлагают перспективы для нормализации двусторонних отношений".

"Последние переговоры давали Турции и Нидерландам возможность приблизиться друг к другу, но мы не смогли договориться о том, каким образом должна произойти нормализация", - приводятся в заявлении слова голландского министра Халбах Зейлстра.

Правительство Нидерландов решило официально отозвать посла Нидерландов в Анкаре, который не имел доступа к Турции с марта 2017 года, говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Венгрия отозвала своего посла из Нидерландов.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, посол, Турция
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