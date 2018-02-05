ФГВФЛ с 1 февраля продает долги украинцев только на голландских аукционах

КИЕВ. 5 февраля. УНН. С 1 февраля права требования по всем кредитам физических лиц будут выставляться на индивидуальную продажу исключительно на голландские аукционы. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

“С 1 февраля права требования по кредитам физических лиц во всех неплатежеспособных банках выставляются на индивидуальную продажу на голландские аукционы. Все аукционы, как и раньше, будут проходить в системе ProZorro.Продажи”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что права требования по кредитам физических лиц, условия реализации которых были определены Фондом ранее (до 1 февраля 2018 года), завершат утвержденный для них цикл индивидуальных продаж по модели английских аукционов. Если покупатель не будет найден — в следующий раз они уже будут выставляться на голландские аукционы.

“Каждый непроданный кредит еще раз проторгуется индивидуально, но уже по голландской модели (начальная цена продажи — 100% от общей задолженности; в течение одного дня цена автоматически и пошагово максимально может снизиться до 20%). Далее с непроданных активов будут формироваться пулы”, - пояснили в ФГВФЛ.

Напомним, сайт электронных торгов OpenMarket начал продажу прав требования по системе “голландских” аукционов.