МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Мариуполе злоумышленница похитила у пожилой женщины пенсию за 5 лет. На улице старушка обратилась за помощью снять деньги в банкомате к прохожей, но обратно свою банковскую карточку не получила. Злоумышленница обокрала пенсионерку на 74 000 гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Центрального отдела полиции.

"Еще накануне новогодних праздников пенсионерке необходимо было снять 100 гривен, но пользоваться банкоматом она не умела, поэтому попросила помощи у прохожей.

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Неизвестная помогла старушке, но увидев остаток на счете, соблазнилась деньгами. Воспользовалась доверием пенсионерки, заговорила ее но не отдала карточку. Только после праздников заявительница обнаружила кражу", - говорится в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий полицейские нашли и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Ни женщина, ни ее муж не работают, и источников заработка нет.

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Правоохранители выяснили, что за 4 дня женщина сняла с карточки все деньги и потратила их на свои потребности.

По факту возбуждено уголовное производство ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.