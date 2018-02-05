Украинские паралимпийцы завоевали еще десять наград на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мощное выступление продолжили украинские паралимпийцы во второй день Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который проходит в финском городе Вуокатти, передает УНН со ссылкой на НКСИУ.

В биатлоне (длинная дистанция) украинские спортсмены завоевали 10 наград - 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Золотые награды завоевали: Радь Тарас, Ляшенко Людмила, Лукьяненко Виталий и Шишкова Оксана. Медали серебряного достоинства у Батенковой-Бауман Юлии, Ковалевского Анатолия, Прилуцкой Ольги. Бронзовые медали завоевали: Буй Ирина, Рептюх Игорь, Рубановская Наталья.

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Кроме того, отметим, что за два соревновательных дня у национальной паралимпийской сборной команды Украины - 18 медалей, среди которых 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград.

Добавим также, в целом в этом Кубке мира принимают участие около 100 спортсменов из 12 стран мира.