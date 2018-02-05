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"Укргаздобыча" в январе нарастила добычу газа на 3,3%

"Укргаздобыча" в январе нарастила добычу газа на 3,3%

КИЕВ. 5 февраля. УНН. “Укргаздобыча” в январе 2018 года добыла на 3,3% больше газа, чем в январе прошлого года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“ПАО „Укргаздобыча“ в январе 2018 года увеличило добычу природного газа по сравнению с январем 2017 года, на 3,3% — до 1,303 млрд куб. м”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в 2017 году в Украине было добыто 20,5 млрд куб. м газа, что на 0,45 млрд куб. м, или 2% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в 2018 году на украинский рынок природного газа может выйти новая добывающая компания.

Источник: УНН
Теги: газ, Укргаздобыча, добыча
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