В НАПК назвали топ-нарушения чиновников, которые подавали декларации в 2017 году

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции информирует о наиболее характерных нарушениях, установленных по результатам проведенных в 2017 году проверок государственных органов и органов местного самоуправления по соблюдению требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.

Среди наиболее распространенных нарушений Закона:

- непредставление и несвоевременное представление субъектами декларирования деклараций, сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии;

- неосуществления органом проверки факта предоставления субъектами декларирования, которые в нем работают (работали), деклараций и неуведомление Национального агентства о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций;

- нарушения, связанные с подготовкой и выполнением антикоррупционных программ;

- непринятие предусмотренных Законом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- нарушение должностными лицами требований о передаче в управление другому лицу предприятий или корпоративных прав, принадлежащих им;

- принятие решения о назначении сотрудников на должности, предполагающие занятие ответственного или особо ответственного положения, без проведения в отношении их специальной проверки;

- необеспечение условий для сообщений работниками органов о нарушении требований Закона другим лицом через специальные телефонные линии, официальные сайты, средства электронной связи.

Кроме того, существуют нарушения требований постановления Кабинета Министров Украины от 04.09.2013 № 706 "Вопросы предотвращения и выявления коррупции" о создании (определении) и функционирования подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые принадлежат к сфере управления государственного органа.

Всего в течение прошлого года Национальное агентство провело 18 плановых и 12 внеплановых проверок организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в министерствах, других государственных органах и органах местного самоуправления, в частности по подготовке и выполнении антикоррупционных программ. Проверки проведены в соответствии с пунктами 6 и 7 части первой статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и с целью своевременного предотвращения, выявления и принятия мер по устранению нарушений антикоррупционного законодательства.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сегодня начал работу оперативный штаб для оказания помощи субъектам декларирования при заполнении электронных деклараций.