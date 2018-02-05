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Новости: Культура
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Еще четверо российских артистов попали в "черный список" Минкульта

Еще четверо российских артистов попали в "черный список" Минкульта

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, трех российских актеров и режиссера. Об этом говорится на сайте Минкульта, передает УНН.

Минкульт обновил перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Так, 1 февраля в список были внесены российские актеры Евгений Бакалов, Егор Баринов, Александр Фисенко и режиссер Александр Якимчук.

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Сейчас в списке насчитывается 124 деятели культуры.

Как сообщал УНН, в Украине хотят ввести уголовную ответственность для артистов, выступающих в РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минкульт
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